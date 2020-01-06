حزب التوحيد العربي يؤكّد على موقفه الى جانب ايران ومحور المقاومة

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إستنكر حزب التوحيد العربي "الجريمة الإرهابية التي نفّذتها الإدارة الأميركية، وأدّت إلى استشهاد قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس ورفاقهما"، معتبرا ان "الرئيس الاميركي دونالد ترامب إرتكب حماقة كبرى يتحمل مسؤولية تداعياتها على المنطقة ومصالحها الحيوية في العالم، كما أثبت بتصرفه الأرعن والجبان أن وجود قواته في العراق احتلال لبلد عربي شقيق ومصيره الإندحار مهزوماً عن أرض العراق".

وفي بيان له، أكد الحزب على وقوفه الى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية والى جانب محور المقاومة في كافة الإجراءات التي يتخذونها من أجل وضع حد أمام العربدة الأميركية وسلوكها الإرهابي في المنطقة.