وفد من التيار في السفارة الإيرانية لتقديم التعزية: ندين عملية اغتيال قاسم سليماني

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زار وفد من التيار الوطني الحر ضم كل من نائب رئيس التيار للشؤون السياسية مي خريش والوزير غسان عطاالله والنائبان سيزار ابي خليل وادي معلوف ومدير مكتب الوزير جبران باسيل لشؤون التيار منصور فاضل ومسؤول الانتشار مارك زبال سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في بيروت لتقديم التعازي بإسم التيار الوطني الحر.



الوفد الذي التقى السفير الإيراني ومسؤولين في السفارة، ادان عملية الاغتيال التي أودت بحياة اللواء قاسم سليماني ورفاقه التي تشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وتصعيداً ضد إيران،



كما أمل الوفد ان يغلب منطق الحوار على العنف لما فيه خير شعوب المنطقة كلها.