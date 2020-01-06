الاعتداء على ابراهيم الاحمد صاحب اغنية “اعطوني فرصة” في ساحة النور

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نقلاً عن صفحة "وينيه الدولة"

تعرض الفنان ابراهيم الاحمد من مدينة طرابلس الى الاعتداء من قبل عدد من الاشخاص في ساحة عبدالحميد كرامي (النور).

والاحمد كان قد اشتهر مع بداية الانتفاضة اللبنانية بأغنيته “اعطوني فرصة” وقد روى على صفحته الخاصة عبر فيسبوك ما حصل معه قائلا:

“لقد تعرضت منذ قليل إلى اعتداء همجي من قبل من يدعون أنهم أوصياء على منصة ساحة النور، وقد كنت تطوعت لمواكبة المنصة يوميا في الساحة خدمة للثورة، فإذا بي أفاجأ اليوم بمنعي من الصعود على المنصة إلا مقابل مبلغ مالي من قبل من يدعون أنهم أصحاب المنصة وأنهم القيمون عليها، وعندما رفضت واعتبرت أنها منصة الثورة ومنصة أهلنا في طرابلس، تم الاعتداء عليّ بالضرب من قبل المدعو فراس حمود وتهديدي بالسلاح والوعيد مما اضطرني الى الانسحاب فوراً”

والجدير بالذكر ان المدعو فراس حمود يعرف عن نفسه ب “زلمة الحريري في طرابلس” وياتمر باوامره وسبق ان نشرت صفحة وينيه الدولة خبرا عن تعرضه بالابتزاز والتشهير لفتيات قاصرات وقد سجن في سجن طرابلس لاكثر من شهر جراء تعرضه لفتاتين تبلغان السابعة عشرة من العمر.

وقد استاء عدد من فعاليات طرابلس من استخدام الحريري لمتحرشين وبلطجية يعتدون على المواطنين ويتعرضون لكراماتهم مما يولد شجبا ونفورا من الشارع الطرابلسي للحريري.

لم يتم اعتقال فراس حمود حتى الساعة.