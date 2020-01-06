أعلنت استئناف ضخ المياه اليوم .. مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنجزت إصلاح الخط الذي يغذي ساحل المتن وبيروت

A + A -

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها أنجزت فجر اليوم إصلاح العطل الذي طرأ قبل ثلاثة أيام على خط الـ 1200 الذي يتغذى من محطة الضبية الرئيسية ويعمل في توريد المياه إلى محطات ساحل المتن وخزانات تلة الخياط وبرج أبي حيدر في بيروت.

وأكدت المؤسسة أن فرق الصيانة التابعة لها عملت بشكل طارئ ومتواصل منذ ليل الخميس الماضي للإسراع في إصلاح العطل الذي يقع في حفرة تمتد إلى عمق ثمانية أمتار تحت الأرض، ما يجعل ظروف العمل بالغة الصعوبة وسط المناخ العاصف الذي يشهده لبنان. ولكن فرق المؤسسة تمكنت من إنجاز الإصلاحات في فترة قياسية بعدما استغرق إصلاح هذا الخط في فترة سابقة أكثر من أسبوع للظروف الصعبة المذكورة آنفًا.

أضافت المؤسسة أن فرق الصيانة بدأت هذا الصباح بردم الخط وإعادة ضخ المياه في القساطل المرتبطة بخط الـ1200.

وأكدت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن التغذية ستعود بشكل طبيعي في الساعات القليلة المقبلة إلى المناطق التي تتغذى من المحطات والخزانات المذكورة آنفًا، مبدية أسفها للعطل القسري الذي حصل ومؤكدة إلتزامها المستمر بتقديم الخدمة الأفضل للمشتركين بأسرع وقت ممكن.