بكفيا تودع كلوديت الشدياق

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غيب الموت السيدة كلوديت الشدياق ارملة المرحوم المحامي جوزف الشدياق ووالدة النقيب السابق للمحامين في بيروت أندريه الشدياق.

وقد اقيمت مراسم الجنازة في كنيسة مار عبدا بكفيا أمس الأحد ، بحضور النائب ابراهيم كنعان ممثلا الرئيس العماد ميشال عون، والرئيس السابق امين الجميل ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، والنواب السابقين سليم سلهب وغسان مخيبر والوزراء السابقين عصام خوري ، رمزي جريج ، شكيب قرطباوي ، شاهيه برصوميان ،وحشد من القضاة والمحامين.

وتقبل التعازي اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في كنيسة القلب الاقدس بدارو من الساعة ١١ وحتى السادسة مساء.