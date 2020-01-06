لبنان يتأثر غداً بمنخفض جويّ بارد.. إستعدوا!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان الطقس المستقرّ على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر اعتباراً من صباح الثلاثاء بمنخفض جوي جديد يحمل معه امطار وثلوج على المرتفعات ومن المرجح ان يستمر تأثيره حتى نهاية الاسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً صباحاً مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية، يستقر الطقس تدريجياً ويتحول الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة تقارب ال ٦٠كلم/س وارتفاع بدرجات الحرارة. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحوّل اعتباراً من الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في الجنوب، ومن المتوقع ان تشتدّ اعتباراً من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تقارب ال ٧٥كلم/س يرتفع معها موج البحرالى ٤ امتار. تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠م تتدنى ليلاً لتلامس ١١٠٠م خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية.

الأربعاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة في الفترة المسائية خاصة في الجنوب مع حدوث برق ورعد. تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠م تتدنى ليلا لتلامس ١١٠٠م خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.