وزيرة العدل اليابانية: يمكن من حيث المبدأ مطالبة لبنان بتسليم كارلوس غصن

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قالت اليابان إنه مازال بإمكانها مطالبة لبنان بتسليم الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن الذي فر من اليابان إلى دولة لا تسلم مواطنيها عادة.

وفي أول إفادة للحكومة اليابانية منذ فرار غصن إلى لبنان لم تتطرق وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري بدرجة تذكر إلى تفاصيل ملابسات فراره وكررت قولها للصحفيين بأنها لا يمكنها التعليق على التفاصيل لأن التحقيقات ما زالت جارية.

وأشارت موري إلى أنه من حيث المبدأ يمكن لطوكيو تقديم طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تسليم.

وأضافت للصحفيين في طوكيو أن مثل هذا الطلب يحتاج لفحص دقيق بناء على إمكانية "ضمان المعاملة بالمثل و(احترام) القانون المحلي للدولة الشريكة".

ولم توضح ما الذي يتطلب ضمان المعاملة بالمثل. ولم توضح كذلك ما إذا كان هناك أي مواطنين لبنانيين في اليابان مطلوبين لدى

السلطات في بلادهم.

وبحسب "رويترز" فقد كسر المسؤولون اليابانيون الصمت أمس بشأن فرار غصن قائلين إنهم سيشددون إجراءات الهجرة ووعدوا بتحقيق شامل. وأصدرت السلطات كذلك مذكرة اعتقال دولية بحق غصن.

وقد اشارت السلطات اللبنانية الى انها تلقت مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق غصن وإنه دخل البلاد بصورة قانونية. كما نقلت "رويترز" عن مسؤول أمني لبناني بارز قوله إن لبنان لا يسلم مواطنيه.