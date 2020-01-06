لهذا السبب تم توقيف زوج الفنانة نانسي عجرم

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أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، على أثر تبادل لإطلاق النار بينه وبين سارق سوري دخل فيلّته فجر اليوم في "نيو سهيلة" في قضاء كسروان، بهدف السرقة، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية. وأُفيد مساء أنّ الهاشم أُدخِل الى المستشفى نظراً الى حالته النفسية إلّا أنّه لا يزال موقوفاً.

وبعد الانتقادات التي رافقت قرار القاضية عون، وعمّا إذا كان قرار التوقيف قانونياً أم لا، قال مصدر قضائي لـ"الجمهورية" إلى "أنّ إجراء التوقيف طبيعي وقانونيّ في مثل هذه الحالة حتّى استكمال التحقيقات وتبيان تفاصيل الحادثة، من قبل قاضي التحقيق الذي يصدر الحكم بإبقاء الهاشم قيد التوقيف أو يفرج عنه".