كيف هي حال الطرقات اليوم؟

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اشارت غرفة التحكم المروري الى ان الطرقات السالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية ضمن نطاق النبطية: شبعا عين عطا، راشيا الوادي، شبعا كفرشوبا، شبعا شويا، وشبعا الهبارية سالكة امام جميع المركبات.

ولفتت الى ان الطرقات السالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية في منطقة بشري:

الارز حتى المصعد الكهربائي، العاقورة، ميروبا فاريا باتجاه كفرذبيان. وذكرت ان الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج:

عيناتا الارز، تنورين حدث الجبة، شاتين اللقلوق، كفرذبيان حدث بعلبك، افقا العاقورة، جرد مربين الهرمل، ومعاصر الشوف كفريا.

ولفتت الى ان طريقي ترشيش زحلة وضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات.