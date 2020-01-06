اللواء علي مملوك في طهران

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الوطن السورية: مبعوثاً خاصاً من الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، نقل رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك تعازي الأسد الحارة لإيران قيادة وحكومة وشعباً باستشهاد الفريق قاسم سليماني.



واستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني أمس اللواء مملوك، ودار الحديث حول التنسيق المشترك في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن استشهاد سليماني لن يزيد البلدين إلا تمسكاً بالثوابت وبالنهج المشترك، الذي أثبت صحته على مدى السنوات السابقة.



وحسب «روسيا اليوم»، قال مملوك: إن الرئيس بشار الأسد كلفني أن أنقل المواساة العميقة من قبل القيادة السورية والقوات المسلحة والشعب السوري، إليكم وإلى المرشد وإلى الرئيس الإيراني، باستشهاد المجاهد الكبير قاسم سليماني.



وأكد مملوك أن «الشعوب في سورية ولبنان والعراق واليمن وأفغانستان، تأثرت باستشهاد سليماني ليس أقل من تأثر الشعب الإيراني»، مشيراً حسب ما أورد موقع قناة «العالم» الإيرانية إلى أن الشهيد سليماني ينتمي إلى جميع الأحرار ومقارعي الظلم بالعالم، وبالتأكيد فإن استشهاده هو تمهيد لتحرير فلسطين وتدمير الكيان الإسرائيلي.



بدوره أعرب شمخاني عن شكره لمواساة الرئيس الأسد والشعب السوري، وقال إن الأميركيين والاستكبار، سيدركون قريباً أن شهادة سليماني، ستكون أكثر خطورة عليهم من حياته.