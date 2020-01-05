بالفيديو: هل ستشهد الساعات المقبلة ولادَة الحكومة ؟

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في غمرة التطورات الاقليمية يستعجل المعنيون بالملف الحكومي في لبنان بالاسراع في التأليف مواكبة للتطورات المتسارعة. وبعد مجموعة من اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب مع القوى المختلفة تبدو صيغة الحكومة المتداولة وغير النهائية حتى الساعة على الشكل التالي.



حصنة السنة الى جانب رئيس الوزراء ثلاثة. طارق المجذوب للتربية، عثمان سلطان للاتصالات ممثلا اللقاء التشاوري، والعميد طلال اللادقي للداخلية بعد ان التقى في الساعات الماضية الرئيس المكلف.



اما الحصة الشيعية فهي اربع . اسم جنوبي غير محسوم لحقيبة الصناعة وأخر بقاعي غير محسوم لحقيبة الصحة من حصة حزب الله. واثنان لحركة امل هما الدكتور غازي وزني حقيبة المالية واسم بقاعي غير محسوم للزراعة . حصة الدروز ثابتة عند رمزي مشرفية للحقائب الشؤون الاجتماعية والمهجرين وشؤون النازحين.



اما الموارنة فسيتوزعون على الخارجية والطاقة في اسماء غير محسومة للتيار الوطني الحر والعدل للقاضي هنري خوري للتيار الوطني الحر ايضا. اما حقيبة الاشغال ستكون من حصة تيار المرده على ان يسمي فرنجية امرأة.



الاورثودكس بالاضافة الى نيابة رئاسة الحكومة للنقيبة السابقة امل حداد ، ستذهب حقيبة الاقتصاد لجاك صراف وميشال منسى للدفاع.

الحصة الكاثوليكية لا تزال عالقة وسط مطالبة الطائفة بحقيبة وازنة زحصة الارمن الاوثودكس ستذهب لمارتين اوهانيان لوزارتي الاعلام والثقافة وسط مطالبة الطاشناق بالمحافظة على حقيبة السياحة.



معلومات الاوتي في تشير الى ان هناك مسعى قد يحسم في اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتبديل حقيبتي الداخلية والدفاع بين الموارنة والاورتودكس بالاضافة الى امكان توسيع الحكومة الى عشرين وزيرا في الساعات المقبلة.



وعليه، لا يزال التفاوض قائما على خواتيم الحكومة التي تتقاطع المعلومات على ولادتها في اليومين المقبلين على ان تنجح لاحقا في امتحان الشارع والثقة في مجلس النواب.