وزير المالية: نحن على قاب قوسين أو أدنى من اعلان الحكومة

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أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، "اننا على قاب قوسين أو ادنى من اعلان الحكومة"، قائلاً: "نحن لا يعنينا اسم وشكل الحكومة، ان ما يعنينا هو مشروعها القادر على بناء الثقة وما حصل في العراق يأتي في سياق خدمة المشروع الاسرائيلي".

كلام خليل جاء في احتفال في البيسارية، حيث دعا إلى "الاسراع في تشكيل حكومة قوية قادرة على مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية". وأضاف: "في هذا المجال يمكن القول إننا أحرزنا تقدما كبيرا، ونحن على قاب قوسين أو أدنى من اعلان الحكومة. ونحن لا يعنينا اسم وشكل الحكومة، ان ما يعنينا هو مشروعها القادر على بناء الثقة مع الناس، نريد حكومة تترجم الاصلاح اصلاحا حقيقيا، حكومة لا تعتمد على الشعارات إنما على الأفعال، حكومة تترجم أحلام الناس بقيامة دولة المؤسسات وتكافؤ الفرص".