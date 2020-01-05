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السيد نصرالله: حذاء سليماني يساوي رأس ترامب

5
JANUARY
2020
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السيّد حسن نصرالله في الإحتفال التأبيني لسليماني والمهندس :
-سليماني قائد جهادي إسلامي عالمي عظيم
-ليل ٢ كانون الثاني هو تاريخ جديد والحاج قاسم سليماني تحقق له هدفه
-سليماني كان يقول لي خلال السنوات الأخيرة إنه يشتاق للقاء إخوته الشهداء
- باغتياله حقق سليماني غاية أمانيه ويوم اغتياله بداية مرحلة جديدة وتاريخ جديد للمنطقة كلها
- أقصى ما يملكه عدونا هو أن يقتلنا
-قبل شهرين التقيت المهندس هنا في بيروت وقال لي "ادعي لي بالشهادة"
-نحن لا نُهزم وأقول لعائلة الحاج قاسم سليماني وأقاربه وأهله إنّه ما يجب أن يواسيكم أنّ أباكم حقّق الهدف والمنى
-نحن أمام جريمة علنية وشديدة الوضوح وبالتالي نحن لسنا أمام عملية اغتيال مبهمة
-سليماني غادر مطار دمشق لبغداد علنا واستقبله المهندس ليقتلا بعدها بشكل وحشي
-الأميركيون كانوا يريدون قتل 5000 إنسان في حسينية ليضمنوا أنهم قتلوا الحاج قاسم سليماني لكن الله حماه واختار له هذا النوع من الشهادة
-آخر زيارات ساترفيلد الى لبنان كان يهدد فيها المسؤولين اللبنانيين بقصف منشآت حزب الله وجوابنا كان بأننا سنرد بشكل سريع في حال حصل هذا الأمر
- كل محاولات تحجيم المقاومة في لبنان لم تجد نفعا
- محصلة السنين التي تولى فيها ترامب الرئاسة كلها فشل وخصوصا في منطقتنا وهو لم يستطع سحب ايران الى المفاوضات تحت الضغط
-مشروع ترامب الحقيقي في العراق هو السيطرة على الثروة النفطية واضعاف الدولة العراقية واستمرار داعش وهنا كانت مشكلته مع سليماني وأبو مهدي المهندس
-الأغلبية النيابية في البرلمان العراقي ترفض الخضوع للإدارة الأمريكية
-ترامب فشل في إيران و سوريا و لبنان واليمن وأفغانستان وفشل في فرض صفقة القرن نتيجة صمود الشعب الفلسطيني وفشله في العراق هو ما عجّل خطوة اغتيال قاسم سليماني
- اسرائيل تعتبر قاسم سليماني الرجل الأخطر عليها منذ تأسيسها
-مشروع ترامب الحقيقي في العراق هو السيطرة على الثروة النفطية واضعاف الدولة العراقية واستمرار داعش وهنا كانت مشكلته مع سليماني وأبو مهدي المهندس
-مع موسم الانتخابات أصبح ترامب معنيا بالذهاب نحو سياسة جديدة وبدأ حربا من نوع جديد
-أقول لمايك بومبيو إجلس أمام التلفاز وتلقى رسالة الشعب الإيراني من طهران ومن كرمان كما تليقتها من الأهواز ومشهد
-ما اعرفة عن الشعب العراقي وجنود ابا الفضل العباس لن يبقوا جندياً اميركياً في العراق
-ان لم يسقط الوجود الاميركي في العراق في مجلس النواب العراقي فان المقاومين الشرفاء الحسينيين لن يبقوا جنديا اميركيا في العراق
-نحن كقوى المقاومة لن نتراجع عن أهدافنا وقضيتنا المركزية
-على حركات المقاومة أن تتعاون وتتناسق وتستمر في جهودها لأنّ المنطقة ذاهبة إلى حراك مختلف
- يجب أن نواصل المسيرة في سوريا بصلابة نحو النصر النهائي وكذلك في اليمن وعلينا ان نبقى متمسكين باهدافنا وصراعنا الاساسي
-حذاء سليماني يساوي رأس ترامب

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