باسيل اتصل بنظرائه الاقليميين والدوليين: الأمن والاستقرار حاجة حيوية للخروج من الضائقة

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تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وأجرى، عددا من الاتصالات بنظرائه وزراء الخارجية الاقليميين والدوليين، اعرب فيها عن حزنه وأسفه للعملية التي وقعت أخيرا في بغداد. وشدد على "وجوب تجنب التصعيد في المنطقة ووضع حد للتوتر الحاصل، لئلا يؤدي الى وقوع حرب في المنطقة لا تحمد عقباها".

وأكد "موقف لبنان بوجوب إبعاده عن التداعيات السلبية لهذا التصعيد، والحاجة الى التفاوض بدلا من العنف، لأن الحوار يؤمن الحلول ويحفظ الأمن والاستقرار، وهما حاجة حيوية للبنان لخروجه من ضائقته المالية الصعبة".

ولمس باسيل "تفهما كاملا للوضع اللبناني والحاجة إلى تجنيبه أي أضرار إضافية".