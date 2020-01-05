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هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

5
JANUARY
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع احتمال تساقط أمطار محلية بخاصة في المناطق الشمالية، يستقر تدريجا ويتحول الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة، مع تكون الجليد على الطرق الجبلية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة المنخفض الجوي حتى فجر يوم الاثنين حيث ينحسر ويعود ويتأثر اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء بمنخفض جوي جديد يحمل معه امطار وثلوج على المرتفعات ويستمر حتى صباح يوم الخميس.


- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد:غائم جزئيا غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.

الإثنين:غائم جزئيا صباحا مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية، يستقر الطقس تدريجيا ويتحول الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة تقارب ال 60كلم/س وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة بخاصة في الجنوب ومن المتوقع ان تشتد اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تقارب ال70كلم/س يرتفع معها موج البحرالى 3 امتار. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400م تتدنى ليلا لتلامس 1200م خاصة في المناطق الداخلية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة، في الداخل من 5 الى 12 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 15و40كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

- حال البحر: مائج . حرارة سطح الماء: 18 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,43 ساعة غروب الشمس: 16,43 .

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