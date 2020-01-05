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أمطار غزيرة وثلوج وأضرار في المزروعات في القرى العكارية

5
JANUARY
2020
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الامطار ما زالت تتساقط بغزارة في مختلف المناطق العكارية، ما رفع من منسوب مجاري الانهر والينابيع.

كما ادت الرياح في المناطق السهلية وبعض المناطق الوسطية من الحاق اضرار بأغطية النايلون للبيوت الزراعية التي تشلع بعضها ما تسبب بأضرار في المزروعات.

كما ان بساتين الحمضيات خسرت بعضا من ثمارها التي اسقطتها الرياح، في الوقت الذي غطت فيه الثلوج المرتفعات الجبلية كافة، من اكروم الى جرود القبيات وعكار العتيقة وبزبينا والقموعة وفنيدق، وصولا الى وطى مشمش واعالي بلدة حرار في غابة القلة على ارتفاع 1350 مترا عن سطح البحر.

وافاد رئيس مركز جرف الثلوج في جرد القيطع- أعالي عكار خالد ديب أن "طريق وطى مشمش مرجحين- الهرمل باتت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
وكذلك الامر بالنسبة الى طريق القموعة الشنبوق القبيات نزولا والهرمل صعودا تعتبر مقطوعة ايضا".

واشار ديب الى أن "جرافة وزارة الاشغال العامة اعادت، بمؤازرة من شرطة بلدية فنيدق، فتح طريق فنيدق- القموعة- عكار العتيقة، وهي باتت سالكة فقط للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية.

وحذر السائقين من "ضرورة التأني في القيادة على هذه الطريق بفعل الضباب الكثيف واستمرار تساقط الثلوج.

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