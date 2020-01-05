حال الطرق صباح يوم الأحد 5 كانون الثاني 2020

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أفادت غرفة التحكم المروري بأن طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية.

وأشارت الى ان الطرقات السالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية هي: منطقة بشري، الارز حتى المصعد الكهربائي، العاقورة وميروبا فاريا باتجاه كفرذبيان.

وذكرت غرفة التحكم ان طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات.



وافاد التحكم المروري أن جميع الطرقات ضمن نطاق صيدا وجزين سالكة





وذكرت غرفة التحكم أن الطرقات السالكة امام الاليات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية ضمن نطاق النبطية هي : شبعا عين عطا - راشيا الوادي - شبعا كفرشوبا - شبعا شويا - وشبعا الهبارية سالكة امام جميع الاليات.