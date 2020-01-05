عناوين الصحف ليوم الأحد 5 كانون الثاني 2020

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النهار: مخاضٌ عسير للحكومة ولا بوادر... هل يصمد الرئيس المكلف؟



الديار: تعقيدات حكومية أخرت إعلان تشكيلها.. الملكيين يعترضون على البيئة

إغتيال سليماني يُهدّد بإنشراخ جديد على الساحة السياسية

زيــــادة السرقات وأعمال الـعـنـف في المصارف.. والأخيرة تُـقفـل في الشمال



الأنباء: قلق لبناني من أن يكون ضمن الـ 35 موقعاً أميركياً .. و حزب الله يستعجل الحكومة وباسيل لا يريد وزراء مسيحيين رئاسيين

عون يتوقع الحكومة مطلع الأسبوع.. و«الحراك» أمام منزل «حسان ـ طروادة» اليوم

الشرق الأوسط: تحذيرات من عرقلة تشكيل الحكومة... وترقب لموقف نصر الله اليوم

السنيورة يدعو لإبعاد لبنان عن تداعيات اغتيال سليماني

الوطن السورية: استشهاد سليماني والمهندس يوحد محور المقاومة حول رد سيزلزل الوجود الأميركي في المنطقة … «رجال صدقوا ما عاهدوا اللـه عليه»