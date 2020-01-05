الأنباء الكويتية: تأليف الحكومة: الحصتان السنية والشيعية حسمت بهذه الأسماء

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الأنباء الكويتية: ... يستعجل حزب الله، تشكيل الحكومة تحسبا للتطورات المحتملة، لاسيما أن العقبات تكاد تكون محصورة بالأسماء المسيحية، بسبب عدم الاتفاق على اسم وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والطاقة والعدل والعمل والبيئة، بينما حسمت الحصتان السنية والشيعية نسبيا، بحيث سمي الخبير في الاتصالات عثمان سلطان (طرابلس) لوزارة الاتصالات وطارق مجذوب (صيدا) لوزارة التربية، واستبعد اسم القاضي فوزي ادهم المرشح لوزارة الداخلية، اثر تعرضه لحملة إعلامية، ويطرح اسم العميد المتقاعد طلال اللادقي.

وعلى صعيد الوزارات المسيحية التسع، مازالت الأسماء تتدحرج، الواحد تلو الآخر، بيد ان آخر التشكيلات سمت اللواء المتقاعد ميشال منسى الذي سبق ان شغل منصب المفتش العام للجيش وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس مجلس الوزراء والاقتصادي جاك صراف لوزارة الاقتصاد ورئيس مجلس الشورى السابق القاضي هنري خوري لوزارة العدل، وقرر «المردة» تسمية امرأة لوزارة الأشغال العامة، بحسب الأنباء.