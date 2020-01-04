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مقدمة نشرة الأخبار المسائية - السبت 4 كانون الثاني 2020 :

اراد دونالد ترامب من خلال اعطائه الامر بقتل قاسم سليماني ان يكون اول رئيس اميركي يأمر بأول اغتيال مباشر لأول مسؤول ايراني كبير في خطوة لم تقدم عليها اسرائيل - التي كانت تنتظر فرصتها ربما - وهو ارادها ضربة انتخابية ترفع من شعبيته وتحد من تراجع شرعيته المهتزة اصلا بفعل الملفات المفتوحة في وجهه من خصومه والحلفاء على حد سواء داخل بلاده .

في العام 1979 احتل الطلاب الايرانيون سفارة واشنطن في طهران وحولوها الى سفارة فلسطين ولم ينته احتلال السفارة والافراج عن الموظفين والمارينز الا بعد انتخاب رونالد ريغان وخسارة جيمي كارتر . يومها وجدت ايران نفسها تلعب دور المرجح والمؤثر والفاعل في الانتخابات الاميركية رغما عنها . وتاكد الدليل العام 1980 عندما دفعت اميركا وبعض حلفائها العرب - في خطوة انتقامية استباقية اجهاضية , بصدام حسين الى مهاجمة ايران وبدء حرب انهكت بغداد واستنزفت طهران لثمانية اعوام . اليوم يغتنم ترامب حادثة اقتحام سفارته في بغداد لاقحام طهران في سعيه لولاية ثانية مطالبا اياها بثمن سياسي في المنطقة بعدما حصل على اثمان فلكية مالية من بعض العرب لتمويل ضروبه وحروبه .

يرى ترامب في العرب خزنات ويخشى في ايران رجالات . يأخذ الخزنات ويقتل الرجالات . وكله بلغة شارلز لاكي لوتشيانو : لا شي شخصيا بل محض اعمال . هاتان الجملتان طغتا على المشهد الاميركي منذ مئة سنة في شيكاغو ونيويورك واليوم تعودان بقوة مع مجموعة وول ستريت الجديدة .

ترامب يحاول اتباع سياسة العصا والجزرة مع ايران لكنه يتصرف وفق قادة اضرب وفاوض . يغتال ويختال . يقايض ويزايد .يتجرأ ويتبرأ . يتذاكى ويتباكى .

ارادها ضربة لتاكيد بقائه في البيت الابيض لكن ايران ستعمل - وفي المرحلة المقبلة وتباعا وبشكل حثيث ومصمم - على اخراجه من العراق . اغتيال سليماني والمهندس وحد شيعة العراق الذين تناسوا خلافاتهم واختلافاتهم وجمعتهم ضربة غير محسوبة العواقب لجيران ايران واصدقاء العم سام في الخليج والمنطقة . الترجمة العملية لتجاوز خلافاتهم ستكون في تشكيل حكومة عراقية جديدة وسحب فتيل التفجير من الشارع وكبح الانتفاضة واعادة انتاج السلطة .

منذ شهر قال بومبيو ان شعب العراق يروم التخلص من نفوذ ايران . بعد اغتيال سليماني وتوحد الشيعة غيّر بومبيو المقولة لتصبح : ان شعب العراق يريد التخلص من الفساد

اغتيال رئيس اركان حرب محور المقاومة من افغانستان الى الجولان اعتبرته ايران اعلان حرب مباشرة ومواجهة مفتوحة في حين يصر ترامب على اعتباره رسالة سلام ممهورة بدم شخص يستحسن ان يكون موته - برأي ترامب - فداء عن شعب وان يكون كبش فداء اي على طريقة قيافا رئيس كهنة المعبد وفتواه الشهيرة منذ 2000 عام والتي يبدو ان المقلدين لها والمتمسكين بها كثر .

وفي لبنان ترقّب لكلام السيد حسن نصرالله وتحسّب لردود الفعل عليه اسرائيليا واقليميا . الواضح ان البيان المقتضب لكن الواضح والمعبّر البارحة للسيد نصرالله يشي بابعاد تأثيرات وتداعيات ما حصل عن الساحة اللبنانية واعتبار ان الرد على اغتيال سليماني هو مسؤولية المقاومين في كل المنطقة اي ان الساحة اللبنانية ليست ساحة الرد وان الرد الحقيقي يكون بتحصين الوضع الداخلي وحماية الاستقرار بحكومة جديدة تنتظر مرور عاصفة اغتيال سليماني في الايام القليلة المقبلة والتحضر لمواجهة الاعصار الاقتصادي -المالي قبل ان يقتلع ما تبقى من حلم للبنانيين ببقائهم على قيد الامل ...