living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يحاول اتباع سياسة العصا والجزرة مع ايران

4
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الأخبار المسائية - السبت 4 كانون الثاني 2020 :

اراد دونالد ترامب من خلال اعطائه الامر بقتل قاسم سليماني ان يكون اول رئيس اميركي يأمر بأول اغتيال مباشر لأول مسؤول ايراني كبير في خطوة لم تقدم عليها اسرائيل - التي كانت تنتظر فرصتها ربما - وهو ارادها ضربة انتخابية ترفع من شعبيته وتحد من تراجع شرعيته المهتزة اصلا بفعل الملفات المفتوحة في وجهه من خصومه والحلفاء على حد سواء داخل بلاده .

 

في العام 1979 احتل الطلاب الايرانيون سفارة واشنطن في طهران وحولوها الى سفارة فلسطين ولم ينته احتلال السفارة والافراج عن الموظفين والمارينز الا بعد انتخاب رونالد ريغان وخسارة جيمي كارتر . يومها وجدت ايران نفسها تلعب دور المرجح والمؤثر والفاعل في الانتخابات الاميركية رغما عنها . وتاكد الدليل العام 1980 عندما دفعت اميركا وبعض حلفائها العرب - في خطوة انتقامية استباقية اجهاضية , بصدام حسين الى مهاجمة ايران وبدء حرب انهكت بغداد واستنزفت طهران لثمانية اعوام . اليوم يغتنم ترامب حادثة اقتحام سفارته في بغداد لاقحام طهران في سعيه لولاية ثانية مطالبا اياها بثمن سياسي في المنطقة بعدما حصل على اثمان فلكية مالية من بعض العرب لتمويل ضروبه وحروبه .

 

يرى ترامب في العرب خزنات ويخشى في ايران رجالات . يأخذ الخزنات ويقتل الرجالات . وكله بلغة شارلز لاكي لوتشيانو : لا شي شخصيا بل محض اعمال . هاتان الجملتان طغتا على المشهد الاميركي منذ مئة سنة في شيكاغو ونيويورك واليوم تعودان بقوة مع مجموعة وول ستريت الجديدة .

 

ترامب يحاول اتباع سياسة العصا والجزرة مع ايران لكنه يتصرف وفق قادة اضرب وفاوض . يغتال ويختال . يقايض ويزايد .يتجرأ ويتبرأ . يتذاكى ويتباكى .

 

ارادها ضربة لتاكيد بقائه في البيت الابيض لكن ايران ستعمل - وفي المرحلة المقبلة وتباعا وبشكل حثيث ومصمم - على اخراجه من العراق . اغتيال سليماني والمهندس وحد شيعة العراق الذين تناسوا خلافاتهم واختلافاتهم وجمعتهم ضربة غير محسوبة العواقب لجيران ايران واصدقاء العم سام في الخليج والمنطقة . الترجمة العملية لتجاوز خلافاتهم ستكون في تشكيل حكومة عراقية جديدة وسحب فتيل التفجير من الشارع وكبح الانتفاضة واعادة انتاج السلطة .

 

منذ شهر قال بومبيو ان شعب العراق يروم التخلص من نفوذ ايران . بعد اغتيال سليماني وتوحد الشيعة غيّر بومبيو المقولة لتصبح : ان شعب العراق يريد التخلص من الفساد

 

اغتيال رئيس اركان حرب محور المقاومة من افغانستان الى الجولان اعتبرته ايران اعلان حرب مباشرة ومواجهة مفتوحة في حين يصر ترامب على اعتباره رسالة سلام ممهورة بدم شخص يستحسن ان يكون موته - برأي ترامب - فداء عن شعب وان يكون كبش فداء اي على طريقة قيافا رئيس كهنة المعبد وفتواه الشهيرة منذ 2000 عام والتي يبدو ان المقلدين لها والمتمسكين بها كثر .

 

وفي لبنان ترقّب لكلام السيد حسن نصرالله وتحسّب لردود الفعل عليه اسرائيليا واقليميا . الواضح ان البيان المقتضب لكن الواضح والمعبّر البارحة للسيد نصرالله يشي بابعاد تأثيرات وتداعيات ما حصل عن الساحة اللبنانية واعتبار ان الرد على اغتيال سليماني هو مسؤولية المقاومين في كل المنطقة اي ان الساحة اللبنانية ليست ساحة الرد وان الرد الحقيقي يكون بتحصين الوضع الداخلي وحماية الاستقرار بحكومة جديدة تنتظر مرور عاصفة اغتيال سليماني في الايام القليلة المقبلة والتحضر لمواجهة الاعصار الاقتصادي -المالي قبل ان يقتلع ما تبقى من حلم للبنانيين ببقائهم على قيد الامل ...

 

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout