أمل أبو زيد كرّم عناصر ومتطوعي الصليب الاحمر والدفاع المدني في قضاء جزين والجوار: " ما من شبر من الارض اللبنانية إلا ويشهد على بصماتكم "

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العميد خطار : سنكمل العمل رغم التحديات...ممثل الزغبي : نفّذنا 286406 خدمات إسعاف وطوارىء

أقام النائب السابق أمل ابو زيد ظهر اليوم غداء تكريمياً لعناصر ومتطوعي الدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني في قضاء جزين والجوار وذلك في مطعم المختار في جنسنايا قضاء جزين شارك فيه مدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار ورئيس الصليب الاحمر اللبناني انطوان الزغبي ممثلاً برئيس لجنة جزين المحلية أندريه عاقوري.

وفي المناسبة ألقى أبو زيد كلمة طلب في مستهلها الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الصليب الاحمر والدفاع المدني ، وقال " قبل ايام طوينا صفحة سنة 2019 وفتحنا صفحة جديدة هي سنة 2020 حيث نأمل أن تحمل على مدى ال 365 يوماً علامات الفرح والصحة والاستقرار والخير.

واضاف " تحت شعارين " مع الصليب الأحمر... حياتك خطّ أحمر"، و" تحية لدفاعك المدني عن لبنان " ،إجتمعنا اليوم في هذا الحفل التكريمي لعناصر ومتطوّعي الصليب الأحمر والدفاع المدني في قضاء جزّين والجوار..".

وتابع " قضاء جزّين والجوار، بكلّ أبنائه وبكلّ تاريخه يفتخر بكم أنتم أصحاب الرسالة الإنسانية بعطائكم وبإندفاعكم وبخدمتكم وبتفانيكم لإنقاذ حياة الآخرين بكلّ تجرّد ومن دون الإلتفات لهويتهم، جنسيتهم أو معتقداتهم.

أنتم الحاضرون دائماً في زمن الحرب والسلم، تتركون عائلاتكم وأحباءكم حتى تكونوا العين الساهرة وجاهزين لتلبية أي نداء وفي أي وقت .فما في شبر من الأرض اللبنانية إلّا ويشهد على بصماتكم كمتطوّعين ومسعفين.

وقد أحببنا أن نلتقي معكم في بداية هذه السنة، لأنكم تجسّدون قيم العطاء بلا مقابل في زمن تغلب عليه المادّيات.ويشرّفنا اليوم وكلّ يوم أن تكونوا الأولوية ، ونحن نقوم بهذه اللفتة المتواضعة تجاهكم تقديراً لكلّ جهودكم بالرغم من الإمكانيات المحدودة المتوفّرة لكم وفي غياب أبسط حقوقكم التي تطالبون الدولة اللبنانية بها.أخيراً وليس آخراً، شكراً للصليب الأحمر اللبناني ولرئيسه الدكتور أنطوان الزغبي الذي لم يستطع أن يكون معنا اليوم لظروف عائلية ، شكراً للدفاع المدني اللبناني ولمديره العميد ريمون خطّار، شكراً من القلب لكلّ رئيس مركز، لكل عنصر، ومسعف، ومتطوّع في الصليب الأحمر والدفاع المدني في قضاء جزّين وفي كلّ لبنان.أنتم الذين تخرّجتم من مدرسة الإنسانية،أنتم الذين عملتم من أجسادكم دروعاً لإنقاذ الحياة،نفتخر بكم، ونقدّر تضحياتكم، كلّ سنة وأنتم بألف خير ".



خطار

وكانت كلمة للعميد خطار أمل فيها " حلاً للمشاكل التي يعاني منها هذا الوطن الحبيب ولمشكلة الدفاع المدني التي طال انتظارها فينال المتطوعون حقّهم الذي أصبح مكتسباً بحكم القانون ما سينعكس ايجاباً على الاداء والمصلحة العامة ".

وأكد خطار " أننا لم نوفّر جهداً للعمل على تطوير هذا الجهاز عديداً وعتاداً من اجل تقديم خدمة أفضل للمواطن.وإن وجودنا اليوم في جنسنايا هذه القرية الغنية بثروتها الحرجية بدعوة من الدكتور أمل ابو زيد التي إن دلّت على شيء إنما تدلّ على تقديره لما يقوم به عناصر الدفاع المدني من جهود لتأمين الحماية المدنية التي تفرض علينا الحفاظ على هذه الأمانة للأجيال المقبلة".

واضاف " عملنا وسوف نستمرّ على تنظيم دورات تدريبية بإشراف مدرّبين أجانب في شتى المجالات لتأمين الجهوزية التامة للتصدّي للمخاطر على إحتلافها خلال كافة المواسم . فعملنا لا يقتصر على الحرائق فحسب وإنما أيضاً خلال العواصف والثلوج وحوادث الطرقات . كما لا يمكننا أن ننسى مهماتنا البحرية في الصيف كما في الشتاء ، ونحن نواصل توزيع الإرشادات في كلّ مناسبة مباشرةً على المواطنين أو عبر وسائل الإعلام سعياً لتقليص الأضرار وحصرها في حدّها الأدنى علماً بأنها متوفرة بشكل دائم على موقعنا الإلكتروني الرسمي".

ورأى " أن الأنظار شاخصة نحو المرحلة المقبلة وما ستحمله من متغيّرات على كافة الأصعدة ، ونحن سنكمل العمل رغم التحدّيات فهذا جوهر رسالة الدفاع المدني الذي يندرج تحت عنوان تقديم المساعدة عند الضرورة لكل من يطلبها والحفاظ على البيئة وإنقاذ الممتلكات من أي خطر داهم ".

وقد منح أبو زيد مدير الدفاع المدني درعاً تكريمياً عربون شكر على جهود العناصر وخدمتهم الناس بلا حدود.





عاقوري

كذلك كانت كلمة رئيس الصليب الاحمر الدكتور أنطوان زغبي ممثلاً بالسيد عاقوري الذي قال " إن جمعيتنا الرائدة في العمل الانساني والتطوعي تعمل في خدمة منطقة جزين والجوار بكل ما أوتيت من محبة واحترام للانسان ومن ضمن المبادىء التي تحكم الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر ألا وهي الحياد ، عدم التحيّز ، الاستقلالية ، الصفة التطوعية، الوحدة العالمية والانسانية ".

واضاف " نتقاسم التكريم اليوم مع رفاق لنا في الجهاد الانساني هم عناصر الدفاع المدني الكرام ، ويكّرمنا رأئد في مجال النشاط الاجتماعي الدكتور أمل ابو زيد وهو أحد الناشطين في المجتمع اللبناني والجاهد أبداً لتطوير العلاقات بين لبنان والعالم بأسره ، أكان من الناحية الثقافية أو من الناحية الانمائية ".

ولفت الى " أن الصليب الاحمر اللبناني الموجود في منطقة جزين منذ العام 1985 أصبح اليوم يضم 12 الف عضو متطوّع و400 موظف على الصعيد الوطني وتغطّي خدماته التطوعية البلاد من أقصاها الى أقصاها.وأنتهزها فرصة لشكركم جميعاً والحضور كافة لتشجيعكم لعملنا الريادي في المجال الانساني سواء في خدمات الاسعاف والطوارىء ، وقد بلغت في العام الماضي 286406 خدمات اضافة الى الخدمات التي يقدمها قطاع الناشئين والشباب".

وختم " بناء على الاستراتيجية الموضوعة في الجمعية والمدعومة من الرئاسة والامانة العامة ، نقوم ايضاً بتنفيذ برنامج خدماتي اجتماعي بالشراكة مع الصليب الاحمر الفنلندي من خلال تدريب أخصائيات في خدمة المجتمع تقوم بالوقوف على حاجات المنطقة والجوار بغية إيصال الخدمة المطلوبة الى المواطنين ، اضافة الى برنامج الحد من مخاطر الكوارث ينفّذ في البلديات وإتحاد البلديات والمقرّات الرسمية والمدارس ".

ومنح النائب السابق أبو زيد درعاً الى شابات وشبّان الصليب الاحمر اللبناني تسلّمة رئيس لجنة جزين المحلية.

وفي الختام ، منح رئيس بلدية كفرجرّة مارون شلهوب والعميد خطار درعاً تقديرياً للاستاذ أبو زيد.