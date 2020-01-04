محامي كارلوس غصن يخرجُ عن صمتهِ... "أشعر بالاشمئزاز"

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قال محامي رئيس مجلس إدارة نيسان السابق كارلوس غصن اليوم السبت، إنه "يشعر بالغضب والخيانة إزاء هروب موكله من اليابان إلى لبنان، لكنه عبّر عن تفهمه لمشاعره لعدم تمكنه من الحصول على محاكمة عادلة.



وكتب تاكاشي تاكانو في مدونته "غضبي بدأ يتحول تدريجيا إلى شيء آخر".



بالإشارة إلى النظام القضائي الياباني، قال تاكانو "لقد تعرضت للخيانة، لكن الشخص الذي خانني ليس كارلوس غصن".

وروى تاكانو كيف مُنع غصن من رؤية زوجته، فيما وصفه بانتهاك حقوق الإنسان، وأن غصن قلق بشأن ما إذا كان سيحصل على محاكمة عادلة بسبب تسريبات المدعين إلى وسائل الإعلام واحتمال أن تستغرق العملية القانونية سنوات.



وقال تاكانو، المحامي الرئيسي في هيئة الدفاع عن غصن والمكلف بكفالته، إن معظم المشتبه بهم لن يكونوا قادرين على الهروب مثل غصن، لكن لو استطاعوا "لحاولوا بالتأكيد".



ولفت الى انه "أخبر غصن أنه في جميع الحالات التي تعامل معها، لم يكن هناك أي قضية أدلة الادعاء ضعيفة بهذا الشكل، مشيرا إلى أن فرص الفوز بحكم البراءة كانت جيدة، حتى لو لم تكن المحاكمة عادلة".



وأضاف أن "آخر مرة رأى فيها غصن كانت عشية عيد الميلاد، عندما كان جالسًا في مكالمة مصورة مدتها ساعة واحدة بين غصن وزوجته كارول".

المصدر: العربية