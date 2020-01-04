A + A -

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي في بيان لها انه وفي إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لكشف هوية المتورطين بقضايا السلب بقوة السلاح، والتي ينفذها مجهولان مقنعان نظرا لما تتركه هذه العمليات من أثر سلبي بنفوس المواطنين، بحيث كان آخرها بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٩ في محلة جدرا حيث أقدم شخصان مجهولان ملثمان على الدخول إلى منزل أحد المواطنين في تلك المحلة، وعملا على سلبه كمية من المجوهرات بواسطة مسدس وآلة حادة، وفرا بعدها إلى جهة مجهولة.

و على إثر ذلك، ونتيجة المتابعة المكثفة تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوية المجهولين، وهما ذ. ا. (مواليد العام ۱۹۸۹، فلسطيني) و م. هـ. (مواليد العام ۱۹۹۷، سوري).

و بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من توقيفهما بعملية نوعية ومتزامنة في محلة وادي الزينة.

و بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما بجرم سلب بقوة السلاح، كما اعترفا أنهما قاما ببيع المجوهرات المسروقة الى أحد الأشخاص في مخيم صبرا، كما جرى ضبط السيارة والمسدس المستخدمين في عملية السلب اضافة الى الأموال الناتجة عن بيع المجوهرات المسروقة.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.