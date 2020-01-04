عناوين الصحف ليوم السبت 4 كانون الثاني 2019

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الأخبار

المقامرة الكبرى

اسرائيل قدمت الأسباب الموجبة: لم نعد نتحمل والأعداء على باب الدار

مقامرة أميركا: اللعب باسم كلّ الوكلاء

كيف اغتيل القائدان؟

‫اغتيال سليماني والمهندس لا يؤخر تأليف الحكومة؟

‫أولويات سلامة لا تتبدّل: حماية الدائنين وسحق الفقراء

البناء

ترامب يقرّر قتل سليماني والمهندس… ويراسل إيران طلباً للتفاوض… والعالم يحبس أنفاسَه للردّ

بايدن: أصبع ديناميت في برميل بارود

نتنياهو: نحن شركاء

ماكرون وغوتيريش: قلقون

الخامنئي: الانتقام ونصرالله: القصاص العادل والأسد: في الوجدان

اللواء

قوّة أميركية إلى عوكر لحماية السفارة

تداعيات إغتيال سليماني تداهم تشكيلة دياب.. وطيران معادٍ فوق مدن الجنوب

الجمهورية

المنطقة فوق بركان

ماذا بعد سليماني؟

إغتيال سليماني ينذر باحتمالات حربــية .. وحذر لبناني من التداعيات



The Daily Star

Air strikes targeting Iraqi militia kill six