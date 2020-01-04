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أسرار الصحف ليوم السبت 4 كانون الثاني 2020

4
JANUARY
2020
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البناء

خفايا وكواليس
خفايا
قالت مصادر دبلوماسية غربية إن شأن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان تراجع إلى قضية من المرتبة العاشرة في ضوء التطوّرات الجارية في المنطقة والتي سيكون لبنان في قلبها. واعتبرت أنه يجب انتظار كلمة السيد حسن نصرالله يوم الأحد لمعرفة البوصلة التي تجب متابعتها يوم الإثنين.

كواليس

قال مرجع أمني عراقي إن القيادة الأميركية العسكرية في مطار بغداد تبلّغت بشكل رسمي موعد وصول الجنرال قاسم سليماني كمبعوث دبلوماسي بصفة مستشار لدى قائد القوات المسلّحة وتكليف نائب رئيس الحشد الشعبي باستقباله رسمياً. وهذا يعني أن العملية الأميركية كانت انتهاكاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية وغدراً سافراً ولا يمكن وصفه إطلاقاً بالنجاح الاستخباري.

الجمهورية

يسعى مستشار رئاسي للحصول على موقع وزاري، للمرة الاولى، في الحكومة الجديدة والامور مرهونة بالمشاورات.

يحاول حزب بارز تسويق وزير له على أنه تكنوقراط فيما هو يستورد سلعا أساسية من دولة إقليمية غير مرتبطة بآلية الوزارة المتبعة قانونيا

عممت قيادة حزب بارز على كوادرها ضرورة الصمت وعدم التعليق على ما حدث في دولة إقليمية.

اللواء

همس

ترددت معلومات عن اتجاه لدى دول صديقة بالامتناع عن المشاركة بأية مساعدة في حال تمثلت جهات حزبية معروفة.

غمز

ما يزال سفير دولة أوروبية صديقة يربط المساعدات بالاصلاحات وليس بالحكومة.
لغز

وصف قيادي بارز بعض الترشيحات لملء الشواغر عن طائفة كبرى بأنها في «منتهى الإفلاس»!

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