هذا ما قاله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة عن إغتيال سليماني

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أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أن "الاستهداف الأميركي للواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس واخوانهم هو استهدافٌ جبان ولن يمر دون عقاب" معتبرا أن "لقيادة هذين الكبيرين العظيمين أن تقدّر مستوى الرد، علمًا أن كل من ينتمي إلى محور المقاومة يرى نفسه اليوم أنه معنيّ بأن يشارك في الرد لأنهما لا يمثلان نفسيهما إنما يمثلان كلّ قطرة دمٍ تجري في عروقنا وكل رمق نستشعر من خلاله الحياة."

وفي الشأن الحكومي، أمل رعد أن "تشهد الأيام القليلة المقبلة ولادة حكومة من نوع جديد استجدّ وقدمنا فيها كل التنازلات من أجل ان نحفظ وطننا ومن أجل أن يتوافق اللبنانيون في ما بينهم على اختلاف طوائفهم واتجاهاتهم السياسية واختصاصاتهم وكفاءاتهم، على الحد الأدنى الذي يجعل تماسكهم الوطني قادراً على النهوض بمتطلبات هذا البلد الذي شارف او تدلّى في السقوط وأنتم تستشعرون هذا الامر وذلك من خلال تلاعب سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وأيضاً من خلال ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكيّة ومن خلال الإحجام على دفع الودائع لمستحقيها من المودعين في المصارف، إضافة الى عدم توفر السيولة ومشاريع الإستثمار التي توفر السيولة.

واعتبر رعد، في خلال احتفال تأبيني أقيم في بلدة الدوير الجنوبية بمشاركة شخصيات وفعاليات، أن المدخل الطبيعي للبدء في المعالجة هو إعادة تكوين حكومة وهذه الحكومة يجب أن تحظى بتوافق وثقة اللبنانيين.