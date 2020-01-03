بعد إغتيال سليماني.. ردّ عنيف من مجلس الأمن القومي الإيراني!

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أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني، مساء اليوم الجمعة 3 كانون الثاني، بيانا، توعد فيه بالانتقام من قتلة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني في بيانه: "الانتقام الصارم ينتظر المجرمين الذين نفذوا عملية اغتيال (قاسم) سليماني".

وأشار المجلس إلى أن أميركا "ثأر كبير" لدماء سليماني في الوقت والمكان المناسبين.

وتابع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قائلا "النظام الأميركي سيكون مسؤولا عن عواقب هذه المغامرة الإجرامية".

وأوضح المجلس في بيانه "الهجوم الأمريكي الإجرامي ضد سليماني هو أكبر خطأ استراتيجي أميركي في منطقة غرب آسيا، وهي لن تنجو من عواقب هذا الخطأ".