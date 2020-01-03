هذا ما قاله بشار الأسد عن اغتيال قاسم سليماني

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أبرق الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الجمعة، للمرشد الاعلى في ايران السيد علي خامنئي مدينًا ومعزيًا باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال الأسد، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد كوكبة من قادة المقاومة وعلى رأسهم اللواء سليماني، والشهيد قضى حياته في خدمة بلده والعمل الوطني ومحور المقاومة والقضايا المحقة".

واضاف، "الشعب السوري لن ينسى لسليماني وقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب".

ونفذت القوات الاميركية فجر اليوم الجمعة ضربة عسكرية جوية في العراق، أدت الى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.