المطران عبد الساتر التقى نقيب المحامين ومدير عام الجمارك

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استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر نقيب المحامين ملحم خلف ونقيب المحامين السابق أنطونيو الهاشم والمحامي عصام خوري، في زيارة معايدة تخللها شرح لمبادرة النقابة المتعلّقة بتطوّع عدد كبير من المحامين لمتابعة ملفات السجناء. وعرض خلف للمطران عبد الساتر بالتفصيل الوضع المأساوي للسجون ولأحوال السجناء.



كما استقبل المطران عبد الساتر مدير عام الجمارك بدري ضاهر على رأس وفد، قدّم لسيادته التهاني بالعيد، وجرى التبادل ببعض المسائل ومنها قانون الجمارك الجديد المقترح. وتطرق المطران عبد الساتر الى موضوع إلغاء، بطريقة انتقائية، الإعفاءات على الرسوم الجمركية التي كانت تتمتع بها بعض المؤسسات المسيحية والكنائس والأديار، فيما عرض ضاهر للعمل الجمركي والتحديث الذي تقوم به الإدارة من أجل شفافية أكبر وخدمة أفضل للمواطن اللبناني.