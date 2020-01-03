قرار عاجل بعد اغتيال سليماني

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قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، في بيان، أن استهداف سليماني "استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية لكن لن ينالوا من عزمنا وجهادنا".

وأعطى زعيم التيار الصدري أمرًا "بجهوزية المجاهدين لنكون على استعداد تام لحماية العراق"، مشددًا، على "الجميع بالتحلي بالحكمة والحنكة".

وقال الصدر، "أعزي نفسي وأعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرجعية وقائدًا وشعبًا وحكومة باستشهاد المجاهد الحاج قاسم سليماني ومن معه من المؤمنين".

وأضاف الصدر، "من المعلوم أن استهدافه من الاستكبار العالمي هو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية الدولية، لكن لن ينالوا من عزمنا وجهادنا".

وتابع الصدر، "أسأل الله أن يجنب المنطقة من الخطر.. ويجنب عراقنا الحبيب من المخاطر والبلاء.. وأتمنى من الجميع بالتحلي بالحكمة والحنكة".