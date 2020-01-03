أرسلان إلتقى وهّاب في خلدة: لضرورة إسناد حقيبة وازنة للدروز

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التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال ارسلان في دارته في خلدة رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، وجرى البحث في "التطورات الاقليمية والمحلية، والتشديد على ادانة العدوان الاميركي على العراق والذي ادى الى استشهاد قائد فيلق القدس الايراني اللواء الشهيد قاسم سليماني والمجاهد الكبير أبو مهدي المهندس، والذي يشكل فصلا جديدا من الاجرام على يد الادارة الأميركية وتداعياته الخطيرة على المنطقة"، واعتبرا أنّ "استشهاد سليماني يشكل خسارة كبيرة لمحور المقاومة"، كما تقدما "بأحر التعازي من الجمهورية الاسلامية الإيرانية وعلى رأسها سماحة المرشد الإمام علي الخامنئي، ومن فخامة الرئيس الشيخ حسن روحاني ومن الحكومة والشعب والقوات المسلّحة الإيرانية".



كما تطرق اللقاء الى البحث في موضوع تشكيل الحكومة، حيث أكدا على ضرورة تمثيل الطائفة الدرزية بمقعدين وزاريين، واسناد حقيبة وزارية وازنة للدروز، وأكدا تطابق المواقف ووجهات النظر حيال معظم الطروحات والامور في الشأنين الداخلي والخارجي.