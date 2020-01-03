هكذا علّقت الخارجية اللبنانيّة على اغتيال سليماني

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تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بقلق إلى ما حصل في بغداد فجر اليوم، وتدين عملية الاغتيال التي ذهب ضحيتها اللواء قاسم سليماني والحاج أبو مهدي ورفاقهما، وتعتبرها انتهاكا لسيادة العراق و تصعيدا خطيرا ضد إيران من شأنه زيادة التوتر في المنطقة.



‏وتؤكد وزارة الخارجية أن لبنان يشجع دوماً على تغليب منطق الحوار وضبط النفس والحكمة لحل المشاكل بدلاً من استعمال القوة والعنف في العلاقات الإقليمية والدولية كما تدعو إلى تجنيب المنطقة تداعيات الاغتيال وإبعاد لبنان عن انعكاسات هذا الحادث الخطير لانه أحوج ما يكون إلى الاستقرار الأمني والسياسي لتأمين خروجه من الأزمة الاقتصادية والمالية ‏الخانقة.



وتتقدم الخارجية لبنانية بالتعزية من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن الجمهورية العراقية.