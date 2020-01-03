أرسلان معزياً بسليماني: ما من عاقل في العالم إلا ويعرف أن ما بعد هذه الجريمة الفظيعة يختلف عمّا قبلها

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اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر" أن "استشهاد القائد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدرس في الحرس الثوري الايراني هو خسارة جسيمة لقوى التحرّر في العالم أجمع، وهو استفزاز كان من الافضل عدم الإقدام عليه".

وأضاف: "فما من عاقل في العالم إلا ويعرف اليوم أن ما بعد هذه الجريمة الفظيعة يختلف عمّا قبلها".

وختم أرسلان معزياً، فقال: "نتقدّم بأحر التعازي من الأمّة الإيرانية وعلى رأسها سماحة المرشد الإمام علي الخامنئي. وكذلك نتقدم بالتعازي من فخامة الرئيس الشيخ حسن روحاني ومن الحكومة والشعب والقوات المسلّحة الإيرانية".