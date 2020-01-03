كنعان استقبل فوشيه: لبنان ما زال أولوية والمبادرة الفرنسية مستمرة بانتظار حكومة متجانسة واقرار موازنة ٢٠٢٠ مع اصلاحاتها وتعديلاتها

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استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في المجلس النيابي السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه وجرى البحث في الأوضاع العامة لاسيما المالي والاقتصادي منها، مركزا" على مشروع موازنة ٢٠٢٠ وما تضمنته من تعديلات واصلاحات وتدابير استثنائية من ضمان الودائع وسواها من الخطوات ادخلت عليها في لجنة المال والموازنة، وما تشكّله بعد اقرارها من بداية لوضع لبنان على طريق واضحة لمعالجة أوضاع المالية العامة من خلال موازنة موثوقة وحلول عملية واصلاحات مطروحة.

وصرّح كنعان "انه تمّ التوافق على ضرورة تشكيل حكومة متجانسة تعمل كفريق عمل موحد داخليا" وخارجيا" لتطبيق الإصلاحات المطلوبة التي التزم بها لبنان ولا تزال تنتظر التنفيذ من قبل الحكومة اللبنانية بغية فتح الباب على تطبيق مقررات سيدر وتأمين الدعم المالي المرتقب، وقد أكد السفير فوشيه على استمرار المبادرة الفرنسية تجاه لبنان تحت سقف الاصلاحات التي التزم بها لبنان.