الجيش: توقيف أشخاص وإصابة عدد من العسكريين أثناء محاولة فتح الطرقات

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بتاريخ 2/1/2020، أقدم عدد من الشبان أمام شركة الكهرباء في منطقة دير عمار على رشق عناصر دورية من الجيش بالحجارة والزجاجات الفارغة أثناء تنفيذ عملية حفظ أمن في المنطقة، ما أدى إلى إصابة 12 عسكرياً بجروح وتعرض 3 آليات لتحطيم الزجاج العائد لها.

وفي منطقة البداوي، وأثناء قيام دورية من الجيش، بإعادة فتح الطريق لتسهيل حركة التنقل، أقدم عدد من المعتصمين على رشق عناصر الدورية بالحجارة، ما أدى الى إصابة عسكري بجروح، وتعرض بعض أجهزة الاتصال الى الكسر.

وبتاريخ 3/1/2020، أوقفت دورية من الجيش 4 أشخاص على اوتوستراد نهر الكلب، لإقدامهم على إثارة الشغب ورشق عناصر الدورية بالحجارة، وإصابة 5 عسكريين بجروح، وضبطت بحوزتهم لايزر وجهاز اتصال نوع TYT وكمية من السكاكين والمفرقعات النارية الكبيرة، لاستعمالها بوجه قوى الجيش عند قطع الطريق، وذلك بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه.

وتمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.