بعد اغتيال سليماني... عودة إلى تهديد ترامب لايران ليلة رأس السنة!

بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال الايراني قاسم سليماني إلى جانب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أميركية في بغداد، عادت الأذهان بالذاكرة يومين إلى الوراء حين هدّد ترامب ايران بتغريدة مباشرة عبر حسابه على تويتر، وتوعدّهم بدفع ثمن باهظ... فهل كان اغتيال سليماني ترجمة لتهديد ترامب منذ أيام؟

وجاء في تغريدة ترامب ليلة رأس السنة:

"

....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!

"