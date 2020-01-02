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أكد الاستاذ فادي بربر بعد الاتصال به ان المعلومات التي تتحدث عن التواصل معه من أحد المراجع السياسية، من أجل توزيره هي غير صحيحة، وأن الحديث عن أي تمثيل شعبي هنا او هناك، يبقى خاضعا لتقديرات الناس. مشددا على احترام سبل تعبيرهم هم عن الموضوع، دون ان يتبنى أي مقاربة تقديرية تطرح في اي مكان.

وأمل بربر أن تتمثل عكار وفق ما فيه مصلحتها ومصلحة أبنائها، متمنيا أن تستطيع الحكومة العتيدة التعبير عن انتظارات الناس، وأن تتفاعل مع نبض الشارع الإيجابي الذي يريد الخروح من دوامة الفساد التي يعاني منها لبنان.