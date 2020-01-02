هكذا علّق كارلوس غصن على الحديث عن تورط زوجته بالتخطيط لهروبه

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أعلن الرئيس السابق لمجموعة "رينو - نيسان" كارلوس غصن اليوم الخميس، أنه دبر وحده خروجه من اليابان إلى لبنان، نافيا أي ضلوع لعائلته في العملية.

وقال غصن في بيان مقتضب نشرته وكالة "فرانس برس"، إن "المزاعم الواردة في وسائل الإعلام بأن زوجتي كارول وأفرادا آخرين من عائلتي لعبوا دورا في رحيلي من اليابان، خاطئة وكاذبة".

وأضاف "أنا وحدي دبرت مغادرتي.. عائلتي لم تلعب أي دور".

ووصل رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي إلى لبنان يوم الاثنين، فيما مقر إقامته لا يزال مجهولا، كما لم تتضح ظروف رحيله المفاجئ من اليابان حيث كان في الإقامة الجبرية ويحظر عليه مغادرة البلاد في انتظار محاكمته.

ويشتبه بأن غصن استقل في فراره طائرة خاصة أقلعت من مطار كنساي بغرب اليابان، وقال مصدر في الرئاسة اللبنانية، إن غصن دخل البلاد قادما من تركيا حاملا جواز سفر فرنسيا وبطاقة هويته اللبنانية.

وجرت عمليات دهم في طوكيو وأوقف سبعة أشخاص في تركيا للاشتباه بأنهم ساعدوا غصن في مغادرة اسطنبول.

ونشرت قناة "TF1" الفرنسية، صورة للرئيس السابق لتحالف "نيسان - رينو" كارلوس غصن وزوجته كارول نحاس، خلال استقبال العام الجديد ليل الثلاثاء.