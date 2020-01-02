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تقدم كبير جداً على مسار تشكيل الحكومة الجديدة

2
JANUARY
2020
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في يوم العمل الأول من عام 2020، يمكن اختصار المشهد السياسي المحلي على الشكل الآتي:

أولاً: تقدم كبير جداً على مسار تشكيل الحكومة الجديدة، التي تبقى ولادتها المدخل الوحيد إلى معالجة الأزمة الاقتصادية وتداعيتها المالية.

ثانياً: ترقب شعبي لتصاعد الدخان الأبيض من بعبدا، وسط انقسام واضح بين من يرى وجوب منح الصيغة الجديدة فرصة، ومن يصرُّ على الرفض المطلق لكل الحلول الممكنة، التي تلبي مطالب المتظاهرين من جهة، واحترام المؤسسات الدستورية من جهة أخرى.

ثالثاً: تصعيد سياسي، وعودة إلى التهديد بقطع الطرق، من قبل القوى المتسلقة على ظهر الثورة، وفق تعبير بعض أركان الحراك الشعبي. ولفت في هذا الإطار، التزامن بين دعوات متداولة إلى استعادة التحرك على الأرض، ولاسيما على أوتوستراد جل الديب، وبين مواقف عالية النبرة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وعدد من نواب تكتل الجمهورية القوية، الذين رأوا في التركيبة الحكومية المتداولة سبباً لإشعال الثورة من جديد، وهذه المرة بصورة أقوى.

رابعاً: رقابة دولية شديدة، انطلاقاً من مبدأ عدم التدخل في الشأن الحكومي اللبناني، ولكن مع الإصرار على تشكيلة تطبق الإصلاحات، لشق طريق المساعدات التي لا تزال حتى اللحظة في ثلاجة الانتظار.

خامساً وأخيراً، انشغال بملفات جانبية، أبرزها قضية رجل الأعمال كارلوس غصن، الذي ظهرت له صورة ليلة رأس السنة، هي الأولى بعد وصوله إلى لبنان، علماً أنه يعقد مؤتمراً صحافياً يتطرق فيه إلى قصة العودة إلى بيروت الأربعاء المقبل.

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