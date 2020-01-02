"قوى الأمن" توقف سوريّة سرقت 27 ألف دولار وذهباً في عرمون

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "الساعة 1.00 من فجر تاريخ 30/12/2019، ورد اتصال هاتفي الى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، من أحد المواطنين حول عملية سرقة مصاغ ومبلغ من المال، من داخل منزل أنسبائه، كان قد وضعهما سابقاً لديهم.

على الفور، توجهت دورية من الفصيلة الى المكان، وتمكنت في خلال ساعتين من تحديد هوية المشتبه بها، وتدعى: - ر. م. (مواليد عام 2001، سورية).

وجرى ضبط المبلغ المسروق، وهو عبارة عن 27,200 دولار أميركي، ومصاغ من الذهب تقدر قيمته بحوالي 10.000 دولار أميركي. وسلمت المضبوطات الى مالكها، وأودعت الموقوفة القضاء المختص، بناء على إشارته".