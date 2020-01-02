هل يسلم لبنان كارلوس غصن؟!

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اشارت معلومات خاصة للـ OTV أن تسلّم لبنان النشرة الحمراء لكارلوس غصن من الانتربول لا يعني تسليمه لأن الدولة اللبنانية لا توقف لبنانياً إلا في حال الجرم وهو ما لا ينطبق على غصن كما لا تسلّم مواطناً لبنانياً.

وكان وزير العدل البرت سرحان قد أعلن ان "النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف "بالنشرة الحمراء" من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن".

واشار الى أن "وزارتي الخارجية والعدل واكبتا ملف غصن منذ بداياته، وفي غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية".