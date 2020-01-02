مؤسسة مخزومي: لتعزيز قدرات مئات الشباب لبناء غد أفضل

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اختتمت "مؤسسة مخزومي"، على مشارف نهاية العام 2019، فعاليات عدد من البرامج التدريبية لتمكين الشباب والشابات وتعزيز فرصهم للحصول على وظائف. إذ أقامت المؤسسة عددا من الدورات التدريبية المجانية على مدار العام، بالتعاون مع منظمات دولية مثل AVSI و CEVSI، GIZ، DFAT، Save The Children، وNear East، بهدف مساعدة الشباب والشابات في ظل الظروف التي يشهدها لبنان، وذلك بناء على مناهج منبثقة عن القطاع الخاص وحاجات سوق العمل، اضافة الى تدريب اساتذة ليصبحوا بدورهم مدربين متخصصين.

واشارت المؤسسة في بيان، "ان عدد المستفيدين من هذه الدورات المجانية بلغ 967 متدرب، تلقوا دورات مختلفة في مجالات المهارات الوظيفية، مهارات الحياة، أعمال البناء والدهان والتبليط، المحاسبة، اللحام، اختصاصي كهرباء منازل، خياطة وتطريز، العناية بالمسنين، تصليح الهواتف، وتصفيف الشعر والماكياج. وتوزع المتدربون على مختلف المناطق اللبنانية، بدءا من العاصمة بيروت، مرورا بمناطق بعلبك الهرمل، البقاع، طرابلس، عكار وصولا إلى جبل لبنان.

ويهدف هذا التدريب المهني إلى مساعدة الشباب والشابات على تحديد المسار الوظيفي الذي يجب اختياره، وتزويدهم بالخبرة العملية والمهارات الفنية في مجالات عدة، لتكون مهنتهم المستقبلية أداة يبنون بها مستقبلهم بشكل أفضل.