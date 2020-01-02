living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المطران عبد الساتر ترأس قداس المعايدة السنوي في المعهد الانطوني

2
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ترأس راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر قداس المعايدة السنوي في المعهد الأنطوني، عاونه الرئيس العام للرهبانية الأنطونية الأب العام الأباتي مارون أبو جودة ورئيس دير مار أنطونيوس والمعهد الأنطوني الأب جورج صدقة.


شارك في القداس وفد من الآباء الأنطونيين وأمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار ورئيس دير مار الياس انطلياس الأب جوزيف عبد الساتر، مدير المعهد الأنطوني الأب وسام حرب. كما حضر القداس حشد من قدامى وأصدقاء المعهد والهيئة الإدارية لجمعية كشافة الاستقلال ولجنة الأهل ورابطة القدامى.


خدم القداس شبان من كشافة الاستقلال بإشراف المرشد العام للمعهد الأنطوني الأب جورجيو شخطورة والجوقة الأنطونية بقيادة الأب المايسترو فادي طوق.


وألقى المطران بولس عبد الساتر عظة فسر فيها كيف أن "الملاك جاء ليفهم البشر أن لا أمان للإنسان الطيب والبريء والمحب، وبأن الحياة صعبة ومليئة بالألم". وقال: "لكننا أبناء الرجاء والمحبة والتواضع".


بعد القداس، شدد الأب صدقة على "ضرورة لم الشمل برغم صعوبة الأوضاع التي يمر بها الوطن"، راجيا من الله "السلام لوطننا لبنان والعالم بأسره".


في الختام، جرى تكريم رهبان وأطباء ومهندسين ومحامين ورجال أعمال من قدامى المعهد الأنطوني، ومن بينهم النائب الدكتور أنطوان حبشي والنائب العام الاب مارون بو رحال، والأب المدبر غسان نصر، والأب المدبر جوزيف بو رعد، والأب المايسترو فادي طوق والأب طوني غانم.


وكرم الأب الرئيس صدقة الأب بطرس عازار والأب جوزيف عبد الساتر والمصور جوزيف فضول ومسؤولة العلاقات العامة إميلي عماد.


بعد التكريم ألقى المحامي جورج أبو راشد كلمة شكر باسم المكرمين، واعدا فيها بـ"الوفاء للمعهد الأنطوني وللأصالة الأنطونية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout