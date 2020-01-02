المطران عبد الساتر ترأس قداس المعايدة السنوي في المعهد الانطوني

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ترأس راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر قداس المعايدة السنوي في المعهد الأنطوني، عاونه الرئيس العام للرهبانية الأنطونية الأب العام الأباتي مارون أبو جودة ورئيس دير مار أنطونيوس والمعهد الأنطوني الأب جورج صدقة.



شارك في القداس وفد من الآباء الأنطونيين وأمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار ورئيس دير مار الياس انطلياس الأب جوزيف عبد الساتر، مدير المعهد الأنطوني الأب وسام حرب. كما حضر القداس حشد من قدامى وأصدقاء المعهد والهيئة الإدارية لجمعية كشافة الاستقلال ولجنة الأهل ورابطة القدامى.



خدم القداس شبان من كشافة الاستقلال بإشراف المرشد العام للمعهد الأنطوني الأب جورجيو شخطورة والجوقة الأنطونية بقيادة الأب المايسترو فادي طوق.



وألقى المطران بولس عبد الساتر عظة فسر فيها كيف أن "الملاك جاء ليفهم البشر أن لا أمان للإنسان الطيب والبريء والمحب، وبأن الحياة صعبة ومليئة بالألم". وقال: "لكننا أبناء الرجاء والمحبة والتواضع".



بعد القداس، شدد الأب صدقة على "ضرورة لم الشمل برغم صعوبة الأوضاع التي يمر بها الوطن"، راجيا من الله "السلام لوطننا لبنان والعالم بأسره".



في الختام، جرى تكريم رهبان وأطباء ومهندسين ومحامين ورجال أعمال من قدامى المعهد الأنطوني، ومن بينهم النائب الدكتور أنطوان حبشي والنائب العام الاب مارون بو رحال، والأب المدبر غسان نصر، والأب المدبر جوزيف بو رعد، والأب المايسترو فادي طوق والأب طوني غانم.



وكرم الأب الرئيس صدقة الأب بطرس عازار والأب جوزيف عبد الساتر والمصور جوزيف فضول ومسؤولة العلاقات العامة إميلي عماد.



بعد التكريم ألقى المحامي جورج أبو راشد كلمة شكر باسم المكرمين، واعدا فيها بـ"الوفاء للمعهد الأنطوني وللأصالة الأنطونية".