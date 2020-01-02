فوشيه بعد لقائه الرئيس عون: راغبون في تشكيل حكومة جديدة تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين

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الرئيس عون استقبل السفير الفرنسي واطلع على عمل مجلس ديوان المحاسبة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة في لبنان والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة.

وخلال اللقاء، الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والسكرتيرة الاولى في السفارة الفرنسية في بيروت السيدة ستيفاني صالحة، نقل السفير فوشيه رغبة بلاده في تشكيل حكومة جديدة تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين في هذه المرحلة.

مجلس ديوان المحاسبة

الى ذلك عرض الرئيس عون، في حضور الوزير جريصاتي، مع وفد من مجلس ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران لعمل المجلس بعد التعيينات الاخيرة، والانجازات التي تحققت في هذه الفترة، والاجراءات المعتمدة لاستكمال التدقيق في الحسابات المالية للدولة اللبنانية منذ العام 1992 وحتى العام 2017. كما تناول البحث حاجة ديوان المحاسبة الى زيادة عدد المراقبين والمدققين فيه لانجاز الحسابات المالية في اسرع وقت ممكن، اضافة الى شؤون اخرى تدخل في صلب عمل المجلس.

وضم وفد مجلس ديوان المحاسبة اضافة الى القاضي بدران، مدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس، ورؤساء الغرف القاضية جمال محمود، والقاضي عبد الرضى ناصر، والقاضية انعام البستاني والقاضية نيللي ابي يونس.

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وفي قصر بعبدا رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي السيد شارل عربيد الذي عرض مع رئيس الجمهورية لعمل المجلس والواقع الاقتصادي في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة، في حضور الوزير سليم جريصاتي.

تهاني بالاعياد

وتلقى الرئيس عون سلسلة تهاني بالاعياد والسنة الجديدة، ابرزها من الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد، ورئيس حكومة اندورا غزافييه زامورا.