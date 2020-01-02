living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فوشيه بعد لقائه الرئيس عون: راغبون في تشكيل حكومة جديدة تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين

2
JANUARY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الرئيس عون استقبل السفير الفرنسي واطلع على عمل مجلس ديوان المحاسبة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي
 
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة في لبنان والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة.
 
وخلال اللقاء، الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والسكرتيرة الاولى في السفارة الفرنسية في بيروت السيدة ستيفاني صالحة، نقل السفير فوشيه رغبة بلاده في تشكيل حكومة جديدة تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين في هذه المرحلة.
 
مجلس ديوان المحاسبة
الى ذلك عرض الرئيس عون، في حضور الوزير جريصاتي، مع وفد من مجلس ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران لعمل المجلس بعد التعيينات الاخيرة، والانجازات التي تحققت في هذه الفترة، والاجراءات المعتمدة لاستكمال التدقيق في الحسابات المالية للدولة اللبنانية منذ العام 1992 وحتى العام 2017. كما تناول البحث حاجة ديوان المحاسبة الى زيادة عدد المراقبين والمدققين فيه لانجاز الحسابات المالية في اسرع وقت ممكن، اضافة الى شؤون اخرى تدخل في صلب عمل المجلس.
 
وضم وفد مجلس ديوان المحاسبة اضافة الى القاضي بدران، مدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس، ورؤساء الغرف القاضية جمال محمود، والقاضي عبد الرضى ناصر، والقاضية انعام البستاني والقاضية نيللي ابي يونس.
 
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
وفي قصر بعبدا رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي السيد شارل عربيد الذي عرض مع رئيس الجمهورية لعمل المجلس والواقع الاقتصادي في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة، في حضور الوزير سليم جريصاتي.
 
تهاني بالاعياد
وتلقى الرئيس عون سلسلة تهاني بالاعياد والسنة الجديدة، ابرزها من الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد، ورئيس حكومة اندورا غزافييه زامورا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout