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هكذا توفيت الاعلامية اللبنانية نجوى قاسم

2
JANUARY
2020
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بشكل مفاجىء، رحلت الإعلامية نجوى قاسم اليوم بسكتة قلبية، عن عمر يناهز الـ 52، بعد ‏ساعات قليلة على كتابتها تهنئة لمتابعيها على "تويتر" بالعام الجديد.‏

 

نجوى لم تكن تشكو من أي مرض، وقد قضت يوم أمس مع أصدقائها في أحد المولات في دبي، ‏وعادت إلى منزلها، ليفاجىء أصدقاؤها اليوم برحيلها بسكتة قلبية.‏

 

وقد ناشد أصدقاء نجوى المقرّبين الصحافيين عدم نشر الخبر، لأنّ والدة نجوى في بيروت لم ‏يكن قد وصلها خبر وفاة ابنتها بعد، إلا أنّ الخبر كان قد انتشر على نطاق واسع، بعد أن نعاها ‏عدد من الزملاء على "تويتر".‏

 

ومن المفترض أن ينقل جثمان نجوى إلى بيروت لتدفن في وطنها الأم.‏

 

نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي ‏العربية والعربية الحدث. غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان عملت 11 عاماً ‏في تلفزيون المستقبل وكانت إحدى أبرز نجماته قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004‏

 

نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت.‏

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