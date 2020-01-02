هكذا توفيت الاعلامية اللبنانية نجوى قاسم

بشكل مفاجىء، رحلت الإعلامية نجوى قاسم اليوم بسكتة قلبية، عن عمر يناهز الـ 52، بعد ساعات قليلة على كتابتها تهنئة لمتابعيها على "تويتر" بالعام الجديد.
نجوى لم تكن تشكو من أي مرض، وقد قضت يوم أمس مع أصدقائها في أحد المولات في دبي، وعادت إلى منزلها، ليفاجىء أصدقاؤها اليوم برحيلها بسكتة قلبية.
وقد ناشد أصدقاء نجوى المقرّبين الصحافيين عدم نشر الخبر، لأنّ والدة نجوى في بيروت لم يكن قد وصلها خبر وفاة ابنتها بعد، إلا أنّ الخبر كان قد انتشر على نطاق واسع، بعد أن نعاها عدد من الزملاء على "تويتر".
ومن المفترض أن ينقل جثمان نجوى إلى بيروت لتدفن في وطنها الأم.
نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان عملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل وكانت إحدى أبرز نجماته قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004
نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت.