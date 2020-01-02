المنخفض الايسلندي مستمرّ... صقيع وثلوج!

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يُسيطر المنخفض الايسلندي على شمال شرق أوروبا ويرسل بخيراته لجنوب شرق أوروبا و يكون للبنان حصة من هذه الخيرات بمنخفض جوي متوسط الفعالية يبدأ تاثيره مساء اليوم ‏بأمطار غزيرة وعواصف رعدية وتدني في درجات الحرارة و ثلوج تلامس ١٣٠٠ متر.‏



ومع ساعات مساء غد تتسرب رياح قطبية من ليبيا الى شمال مصر وصولاً الى لبنان فتنخفض ‏درجات الحرارة وتتساقط الثلوج بين مساء غد و فجر السبت على ٨٠٠ متر بشكل متقطع ومن دون ‏تراكم ومع ساعات قبل ظهر السبت تنحسر الرياح القطبية فترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف ‏ليستقر تساقط الثلج بين ١١٠٠ و ١٢٠٠ متر.‏



يستمر تساقط الامطار لنهار الاحد الاثنين. استراحة لعدة ساعات قبل أن نعود ونتأثر بمنخفض ‏جوي عالي الفعالية مثلج وبارد نهار الثلاثاء‎.‎



إذاً "الايسلندي" في إقامة في الشرق والامطار مستمرة لتاريخ ١٠ الشهر‎.‎