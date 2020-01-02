المنخفض الايسلندي مستمرّ... صقيع وثلوج!

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يُسيطر المنخفض الايسلندي على شمال شرق أوروبا ويرسل بخيراته لجنوب شرق أوروبا و يكون للبنان حصة من هذه الخيرات بمنخفض جوي متوسط الفعالية يبدأ تاثيره مساء اليوم بأمطار غزيرة وعواصف رعدية وتدني في درجات الحرارة و ثلوج تلامس ١٣٠٠ متر.
ومع ساعات مساء غد تتسرب رياح قطبية من ليبيا الى شمال مصر وصولاً الى لبنان فتنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج بين مساء غد و فجر السبت على ٨٠٠ متر بشكل متقطع ومن دون تراكم ومع ساعات قبل ظهر السبت تنحسر الرياح القطبية فترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف ليستقر تساقط الثلج بين ١١٠٠ و ١٢٠٠ متر.
يستمر تساقط الامطار لنهار الاحد الاثنين. استراحة لعدة ساعات قبل أن نعود ونتأثر بمنخفض جوي عالي الفعالية مثلج وبارد نهار الثلاثاء.
إذاً "الايسلندي" في إقامة في الشرق والامطار مستمرة لتاريخ ١٠ الشهر.