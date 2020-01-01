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مع بداية هذا العام يقف اللبنانيون امام مفترق مصيري

1
JANUARY
2020
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

كل عام وانتم بخير..

منذ اليوم اول ايام 2020 سيكون امام اللبنانيين ان يتحضروا لاحياء مئوية ولادة لبنان الكبير او الاستعداد لاسدال الستارة على مئة عام عشنا وعايشنا فيها لحظات مشرقة ومظلمة , ومضات شرف وقرف , محطات فخر وقهر , صفحات بسالة ونذالة , سنوات استقلال واحتلال وايام اتفاق وافتراق . كٌتب على هذا الوطن الصغير الجميل ان يكبر فجأة في العام 1920 وان يصبح كبيرا راشدا بالغا في وقت كانت امبراطورية بني عثمان تدخل زمن النسيان وكانت فرنسا وبريطانيا تتقاتلان على تركة الرجل المريض في الهلال الخصيب من رمال الحجاز الى جبال لبنان الى غلال سوريا وتلال العراق الى قبلة المسلمين وقلب المسيحيين : فلسطين . بعد مئة عام على لبنان الكبير وسبعة وسبعين عاما على الاستقلال وثلاثين عاما على الطائف واقل من ثلاثة اشهر على انتفاضة غير مسبوقة يقف اللبنانيون امام الامتحان الاكبر والاخطر والاصعب في مسارهم التاريخي ومصيرهم الوطني .

مكابر من يتجاوز عن تاريخ 17 ت ومدع من يقول ان شيئا جوهريا وبنيويا لم يتغير ومنافق من لا يرى علامات الازمنة الاتية في ما هو حاصل اليوم .

في العام 2019 لم تنجح حكومة الى العمل واضحت عنوانا للفشل ز لم تكن منسجمة سياسيا ولا متفقة اقليميا ودوليا - في العام 2019 تصاعدت العقوبات وازدادت العقبات امام فريق لبناني وازن وكياني . وفي هذا العام ايضا تدفق الاميركيون والاوروبيون الى لبنان من بوابة النازحين والنفط والغاز وانكفا العرب المشغولون بأزماتهم ونزواتهم . هذه السنة كادت قبرشمون تفتح قبور الحرب والايام السود . وفي هذا العام حصلت اول انتكاسة جدية فعلية في التسوية السياسية وسجلت العلاقة بين اركانها تراجعا سريعا وانحدارا مريعا بدأت مؤشراته بالظهور منذ القبض والضغط على رئيس الحكومة في الرياض قبل سنتين . هذا العام اهتز تفاهم معراب والبعض يقول انتهى . هذه السنة استفحل الفساد وتجبر رموزه وتكبروا ولم يرتدعوا ولم يسمعوا يوما بمقولة الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز لولاته اذا شكاهم الناس اليه : كثر شاكوك وقلّ شاكروك , فأما اعتدلت واما اعتزلت . وفي لبنان لم يعتدلوا ولم يعتزلوا .

في هذا العام كانت نذائر الازمة تزداد سياسيا وماليا ومعيشيا واقتصاديا الى ان انفجرت في 17 ت التي كرست الطلاق بين شريحة كبيرة من اللبنانيين وبين الدولة واسقطت ورقة توت الثقة بغالبية الطبقة السياسية وخدشت صورة الاحزاب وهزت هيبة قيادات واسقطت محرمات وتخطت حرمات وازاحت مقامات .

بعد 17 ت ستتغير قواعد الاشتباك وتتبدل قواعد اللعبة في السياسة والاقتصاد والمال . سمفونية اعجوبة الازدهار ومعزوفة لحن الاستقرار واسطوانة الانبهار الدائم بالاعيب بهلوانية واكاذيب صبيانية عن القوى الخفية والقدرة الاسطورية على النهوض بعد السقوط لم تعد تنطلي على الجيل الجديد . تبجح سياسيون من الصف الترسو طويلا بقدرتهم على ادارة الازمة لكنهم خرجوا سريعا من المشهد عندما دقت ساعة الحساب ووصلنا الى ادارة الانهيار .

في العام 2019 يمر اتفاق الطائف بالامتحان الاخطر والاكبر وللمرة الاولى منذ 30 سنة سيشهد اللبنانيون على ولادة اول حكومة غير سياسية في عصر الطائف والطوائف .

مع بداية هذا العام يقف اللبنانيون امام مفترق مصيري : امام عامية جديدة تجدد وجه لبنان الكبير وتبعث الروح في مفاصله واوصاله المتهالكة بفعل مئة عام من سوء الظن والتقدير ورفض التغيير وحروب الامم وساعات الندم والسلام المفقود واما انتظار يالطا اخرى وسايكس بيكو منقح وشياطين متأهبة وشرور متوثبة على قارعة الصفقات ورصيف البازارات..

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