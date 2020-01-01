"الخارجية" تستنكر الاعتداء على السيادة العراقية من قبل القوات الاميركية

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دعت وزارة الخارجية والمغتربين إلى وجوب إحترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، خصوصًا لجهة تأمين الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، معتبرةً ان الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأميركية في بغداد لا يندرج في اطار احترام هذه الاتفاقية الدولية.



كما استنكرت الاعتداء على السيادة العراقية من قبل القوات الاميركية من خلال قصفها لأراضٍ عراقية.



وتمنت وزارة الخارجية اللبنانية عودة الهدوء والأمن في اسرع وقت ممكن الى دولة العراق العزيزة من خلال احترام سيادتها والالتزام بأصول العلاقات الدبلوماسية بين الدول.